Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Sie sind stets bereit für das Ungewöhnliche, lieber Wassermann, und genau das schickt Ihnen die Liebe in dieser Woche in Hülle und Fülle. Die schöne Venus und Ihr Herrscher Uranus tanzen auf Ihrer Wellenlänge und bringen Ihnen eine außergewöhnliche Begegnung, die sich gleichzeitig aufregend und vertraut anfühlt. Der emsige Merkur schenkt Ihnen die richtigen Worte der Verführung, Göttervater Jupiter das Vertrauen, diese Nähe wirklich zuzulassen. In einer Beziehung können Sie jetzt wieder gemeinsam träumen und neue, langfristige Pläne schmieden. Was sich leicht anfühlt, darf tiefer werden. Und das Beste: Es fühlt sich an wie Freiheit und ist doch Liebe.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich finde mich selbst im Herzen eines anderen."