Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Waage

Liebe Waage, Sie erleben gerade eine Zeit, in der kleine Gesten große Wirkung entfalten. Venus, Ihre schöne Herrscherin, sorgt bei Ihnen für eine anziehende Ausstrahlung und plötzlich sieht jemand in Ihnen mehr als nur Charme, nämlich Tiefe und Eleganz. Die Verbindung zum exzentrischen Uranus bringt zusätzlich frischen Wind: eine Begegnung, die Sie überrascht, aber nicht erschreckt. Ihr Herz spürt, ob das, was leicht beginnt, auch Bestand haben kann und genau diese Erkenntnis verleiht Ihnen Ruhe. In Ihrer Beziehung kann jetzt ein neuer Rhythmus entstehen: weniger Anpassung, mehr echtes Miteinander. Wer Sie liebt, will nicht etwas von Ihnen, sondern mit Ihnen.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich ziehe die Menschen an, die mein Herz verstehen.“