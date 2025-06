Das Liebes-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Jungfrau

Ihr Herz wird in dieser Woche auf sanfte Weise überrascht, liebe Jungfrau. Der mutige Mars in Ihrem Zeichen gibt Ihnen den Impuls, sich aus Ihrer gewohnten Umgebung hinaus zu wagen, und plötzlich begegnen Sie jemandem, der ganz anders ist als das, was Sie bisher kannten. Er oder sie spricht genau das in Ihnen an, was Sie bisher versteckt hielten. Venus lädt Sie ein, sich spielerischer auf Nähe einzulassen, ohne zu viel zu analysieren. Und Jupiter hilft Ihnen, darauf zu vertrauen, dass auch spontane Verbindungen wachsen dürfen. In bestehenden Beziehungen kann jetzt eine neue Form der Nähe entstehen – ruhiger, echter, tiefer. Es ist Zeit, auch in der Liebe neue Wege zu gehen.

Ihr Liebes-Sommer-Mantra:

"Ich lasse mich ein, auch wenn ich nicht alles verstehe."