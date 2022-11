Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 21. bis 27. November 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 21. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich setze mich manchmal für Dinge ein, die eigentlich nicht wichtig ist. Ich werde meine Kräfte besser einteilen.

Dienstag, 22. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich arbeite sorgfältig und dafür lieber etwas langsamer und vertraue darauf, dass so keine Fehler passieren.

Mittwoch, 23. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich nutze deine magischen Energien, um zu pendeln oder zu meditieren und lausche auf deine Antworten.

Donnerstag, 24. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich werde heute nicht versuchen, andere von meinen Ideen zu überzeugen. Entweder man hört auf mich oder eben nicht.

Freitag, 25. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, eigentlich wäre ich in Feierlaune, aber du machst mich müde, wenn du in Pause gehst. Ich glaub, ich komm mit dir mit.

Samstag, 26. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, heute will ich dir ein Kompliment machen: Es ist wundervoll, wie zuverlässig und magisch du bist. Danke für dich!

Sonntag, 27. November 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich genieße diesen 1. Advent mit dir zusammen und freue mich auf die kommenden Wochen. Sie werden sicher herrlich.

