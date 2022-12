Ob Neumond, Vollmond, zu- oder abnehmend: Der Mond hat immer eine Wirkung auf die Sternzeichen. Er kann uns bei wichtigen Entscheidungen helfen und uns den Weg weisen in Zeiten, in denen wir einen Rat brauchen. Darum ist das tägliche Mond-Mantra so hilfreich.

Das Mond-Mantra vom 19. bis 25. Dezember 2022

Mit dem täglichen Mond-Mantra haben Sie die Möglichkeit, sich bewusst auf die Energien des Mondes zu konzentrieren und diese für sich zu nutzen. Somit lässt sich das Beste aus jedem Tag machen!

Sie können sich Ihr Mantra laut oder in Gedanken vorsagen, das können Sie handhaben, wie Sie möchten. Manchmal hilft es auch, sich sein Mond-Mantra aufzuschreiben und die Notiz den Tag über bei sich zu haben als greifbare Erinnerung.

Tipp: Herrscht ein Vollmond oder Neumond, dann kombinieren Sie Ihr Mond-Mantra des Tages in diesem Fall mit einem Neumond-Ritual oder einem Vollmond-Ritual. Somit lässt sich die Kraft des Mondes am besten nutzen.

Montag, 26. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich danke dir für dieses Weihnachtsfest voller Wunder, Liebe und Fröhlichkeit. Du warst jede Sekunde in meinem Herzen mit dabei.

Dienstag, 27. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich setze mich heute mit dir zusammen hin und suche eine Lösung für ein langwieriges Problem. Wir schaffen das!

Mittwoch, 28. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du mir die Steine aus dem Weg räumst, die das Leben mir immer wieder hinlegt.

Donnerstag, 29. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, dank dir, bleib ich in einer schwierigen Situation ruhig und gelassen und überrasche damit meine Mitmenschen.

Freitag, 30. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, danke, dass du mich immer wieder bremst, wenn ich über meine Verhältnisse lebe. Ich übersehe das manchmal.

Samstag, 31. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich lasse das Jahr 2022 in Liebe los und heiße 2023 willkommen. Ich seh zu dir hinauf und vertrau auf dich. Prost, Neujahr!

Sonntag, 01. Dezember 2022

Mein Mond-Mantra heute:

Lieber Mond, ich bin gespannt, was das Marsjahr 2023 bringen wird. Bitte bleib mir wieder treu und unterstütz mich. Ich bau auf dich!

