Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Löwe

Sie, lieber Löwe, tragen viel: Erwartungen, Verantwortung, manchmal auch den Schmerz, nicht gesehen zu werden in dem, was Sie wirklich brauchen. Diese Finsternis wirft ein Licht auf alte Wunden, die sich hinter Ihrem Stolz verbergen. Mars im Quadrat zu Jupiter warnt vor Überforderung. Der Drang, alles glänzend erscheinen zu lassen, kann Sie in neue Enttäuschungen führen. Vielleicht braucht Ihre Seele gerade nicht Bewunderung, sondern Verständnis. Manchmal sind Sie am mutigsten, wenn Sie nicht dem Drang nachgehen, sich beweisen zu müssen.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Alles an mir ist wertvoll und liebenswert.“