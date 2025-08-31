Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Krebs
Aus der Serie: Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Jetzt kann sich alles ändern!
So können die Mondfinsternis und der Vollmond Ihr Schicksal ab dem 01.09.2025 verändern, lieber Krebs!
Liebe Krebs-Geborene, manchmal glauben Sie, für das Glück anderer verantwortlich zu sein. Sie spüren die Gefühle der Menschen wie Ihre eigenen und verlieren sich selbst. Diese Mondfinsternis zeigt, wie tief das Muster reicht: immer wieder geben, hoffen, enttäuscht sein. Saturn erinnert Sie daran, Grenzen zu ziehen. Sie dürfen Ihre Gefühle zeigen, ohne sich zu erklären, Nähe suchen, ohne sich aufzuopfern und erkennen, dass Ihre Fürsorge auch für Sie selbst bestimmt ist. Wahre Liebe beginnt dort, wo Sie aufhören, sich selbst zu vergessen. Sie stehen in Ihrem Leben an erster Stelle!
Ihr Mantra zur Mondfinsternis:
„Ich achte meine Gefühle und setze gesunde Grenzen.“
Video: Glutamat