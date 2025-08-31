Das Mondfinsternis-Horoskop für die Woche ab dem 01.09.2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, Sie wollen es richtig machen. Immer. Für alle. Doch dabei vergessen Sie oft, dass das Leben nicht perfekt sein muss. Merkur in Ihrem Zeichen zeigt, wie stark Sie dazu neigen, alles zu organisieren, zu strukturieren, zu optimieren. Und gleichzeitig flüstert diese Mondfinsternis: Was ist mit dem, was Sie sich selbst verwehren? Mit der Freude, der Spontanität, der Schönheit im Unvollkommenen? Vielleicht liegt gerade im Loslassen der Kontrolle der Schlüssel zu Ihrer Heilung. Vielleicht spüren Sie jetzt, dass Sie längst genug sind – genau so, wie Sie sind.

Ihr Mantra zur Mondfinsternis:

„Das Leben muss nicht perfekt, sein, damit es lebenswert ist.“