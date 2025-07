Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, es geht in den nächsten Tagen weniger darum alles zu ordnen, als darum Ihre Gefühle zu sortieren. Die anstehenden Mondpausen sind wie ein sanfter Weckruf, innezuhalten und nachzuspüren, was Sie wirklich brauchen. Nehmen Sie sich die Zeit, ohne ständig zu analysieren oder zu planen. Vermeiden Sie es, To-do-Listen abzuarbeiten oder hektische Korrekturen zu machen, die Sie von sich selbst ablenken. Stattdessen dürfen Sie Ihr Herz fragen, wo es sich sicher fühlt. Was Sie dort finden, wird Sie heilen. Vertrauen Sie darauf, dass Sie gerade jetzt die wertvollsten Antworten bekommen, wenn Sie sich einfach einmal selbst zuhören.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich darf sein, ohne alles zu wissen."