Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Löwe

Diese Woche braucht Ihr Herz weniger Bühne als gewöhnlich, lieber Löwe, sondern stattdessen mehr Raum zum Nachspüren in Ihrer Innenwelt. Die Mondpausen helfen Ihnen, sich Ihrer wahren Bedürfnisse bewusst zu werden. Jenseits von Applaus oder Bestätigung der hellen Sonnenstunden. Vertrauen Sie darauf, dass Sie nicht alles sofort sichtbar machen müssen. Vermeiden Sie es, jetzt große Auftritte oder Entscheidungen zu planen, die nur Ihrem Stolz schmeicheln. Stattdessen dürfen Sie die Stille nutzen, um Ihrem Herzen zuzuhören. Was Sie jetzt spüren, ist die Wahrheit, die Sie befreit. Lassen Sie die Erkenntnis zu, dass Ihr Licht besonders schön in der Stille scheint.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich höre mir zu und leuchte von innen."