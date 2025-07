Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Stier

Diese Woche kann Ihnen die Stille helfen, lieber Stier, das Wesentliche in Ihrem Leben von eigentlich unbedeutenden Nebensächlichkeiten zu unterscheiden. Ihre Gefühle sind jetzt Ihr innerster Kompass, der Ihnen zeigt, wo Sie wirklich in Sachen Selbstliebe stehen. Nehmen Sie sich Zeit, in Ihr Herz hineinzuhorchen, bevor Sie vorschnell "Ja" oder "Nein" zu jemandem oder einer Verpflichtung sagen. Vermeiden Sie es, jetzt in Routine zu flüchten oder Aufgaben abzuarbeiten, die Sie emotional kalt lassen. Stattdessen dürfen Sie sich eine Pause gönnen, die Ihre Seele atmen lässt. So erkennen Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist und was nicht mehr zu Ihnen gehört.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich nehme mich ernst und höre mir zu."