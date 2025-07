Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Zwillinge

Es ist eine fantastische Woche, in der Ihre Gedanken leiser werden dürfen, lieber stets grübelnder Zwilling. Ihre Gefühle kommen jetzt aus einer Tiefe, die Sie vielleicht überrascht und die es verdient, erforscht zu werden. Vertrauen Sie darauf, dass nicht jedes Gespräch geführt werden muss, bevor Sie selbst Klarheit haben. Vermeiden Sie es, Ihre Gedanken in jede Richtung gleichzeitig zu lenken oder vorschnelle Nachrichten zu verschicken, die Ihr Herz noch nicht versteht. Jetzt darf Ihr Kopf eine Pause machen, damit Ihr Herz in aller Deutlichkeit Gehör findet. So finden Sie die Worte, die Sie schon lange gesucht haben.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich darf fühlen, bevor ich handle."