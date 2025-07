Das Mondpausen-Horoskop ab dem 7. Juli 2025: Sternzeichen Widder

Lieber Widder, diese Woche dürfen Sie Ihr Herz endlich einmal wieder spüren, ohne gleich in den nächsten Kampf zu ziehen. Sie erkennen in den stillen Phasen des Mondes, dass echte Gefühle nicht durch Tatkraft entstehen, sondern durch das hingebungsvolle Lauschen hinein in Ihr Innerstes. Gerade jetzt, während der drei intensiven Mondpausen in den nächsten Tagen, fällt es Ihnen leichter, herauszufinden, was Sie wirklich fühlen. Vermeiden Sie es unbedingt, jetzt mit aller Macht zu handeln oder Entscheidungen zu treffen, die Ihr Herz noch gar nicht tragen kann. Lassen Sie den Geschehnissen ihren Lauf, statt sie durchzudrücken. So kann Ihr Mut zur Ruhe finden und wachsen.

Ihr magisches Mondmantra:

"Ich darf warten, bis ich meine Antwort kenne."