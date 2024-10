Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024 für das Sternzeichen Krebs

In den letzten Wochen haben sich Ihre Gedanken stark um die Familie gedreht, lieber Krebs. Dabei wurde Ihnen bewusst, dass Ihre Bemühungen um Zusammenhalt nicht die verdiente Anerkennung finden. Einige Familienmitglieder halten Sie sogar zurück, indem sie Ihnen negative Eigenschaften zuschreiben und Sie vor anderen in ein ungünstiges Licht rücken. Nutzen Sie die kraftvolle Energie des Skorpion-Neumondes, um sich Gehör zu verschaffen. Sprechen Sie klar und mutig aus, was Ihnen missfällt, und setzen Sie sich für Ihre eigenen Bedürfnisse ein. Je entschlossener Sie jetzt handeln, desto schneller ziehen sich die Kritiker zurück, und Sie können sich authentischer zeigen als je zuvor.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich nehme mich und meine Bedürfnisse ernst.“