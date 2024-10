Das Neumond-Horoskop ab dem 1. November 2024 für das Sternzeichen Löwe

Ihr Zeichen steht für Lebensfreude, Selbstbewusstsein und Genuss, lieber Löwe. Doch genau dies fiel Ihnen in letzter Zeit schwer. Auseinandersetzungen in der Partnerschaft oder mit der Familie haben an Ihrem Selbstwert genagt und Sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Jetzt, da die Sonne gemeinsam mit Merkur durch das tiefgründige Zeichen des Skorpions wandert, erreichen Sie einen entscheidenden Wendepunkt. Unter dem Skorpion-Neumond gilt es all jene Menschen auszusortieren, die Ihnen Ihren Optimismus nicht gönnen. Auch wenn es schmerzt – um zu Ihrer wahren Berufung und langfristigem Glück zu finden, müssen Sie die Neider hinter sich lassen. So kehrt bald innerer Frieden in Ihr Leben ein.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich bleibe gelassen in meiner Kraft.“