Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Jungfrau

Liebe Jungfrau, dieser Neumond fällt in Ihr Zeichen und das ist Ihre Einladung zur tiefsten Heilung. Vielleicht waren Sie zuletzt zu streng mit sich selbst, haben sich für Fehler verurteilt, die niemand gesehen hat. Jetzt dürfen Sie loslassen, was nicht perfekt ist, und darin Ihre wahre Schönheit entdecken. Es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern mit sich im Reinen zu sein. Der Neumond hilft Ihnen, alte Selbstzweifel in Mitgefühl zu verwandeln. Ihre innere Ordnung wird neu sortiert. Nicht durch Kontrolle, sondern durch Selbstakzeptanz. Es genügt, ganz bei sich anzukommen. Und das kann der erste Schritt in ein neues Lebensgefühl sein.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich bin gut, so wie ich bin, und das genügt.“