Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Waage

Sie sehnen sich nach Harmonie, aber manchmal überhören Sie dabei Ihre eigenen Bedürfnisse, liebe Waage. Doch dieser Neumond schenkt Ihnen Momente der Ruhe, in denen Sie Ihre innere Stimme wieder klarer vernehmen. Es ist Zeit, sich von Menschen zu lösen, die Ihnen nicht guttun, auch wenn sie charmant daherkommen. Lassen Sie alte Verletzungen gehen, die Sie lange hinter einem Lächeln versteckt haben. Jetzt ist Raum für ehrliche Beziehungen, zu anderen und zu sich selbst. Sie dürfen wählen, wer an Ihrer Seite bleibt. Je mehr Sie sich selbst treu bleiben, desto mehr wird Ihr Herz aufblühen.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich entscheide mich für das, was mir guttut.“