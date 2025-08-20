Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, der Neumond wirkt wie ein Spiegel, in dem Sie erkennen, was Sie wirklich brauchen. Vielleicht waren Sie zuletzt zu hart zu sich, haben zu viel gegeben, um stark zu wirken, und sich selbst dabei übersehen. Jetzt dürfen Sie erkennen, dass wahre Größe im Mut zur Verletzlichkeit liegt. Der Neumond lädt Sie ein, sich von Enttäuschungen zu befreien, die Ihr Selbstbild erschüttert haben. Die Sonne in der Jungfrau hilft Ihnen, sich neu zu ordnen und innere Ruhe zu finden. Sie dürfen sich selbst wieder zutrauen, geliebt zu werden. Jeder Tag, den Sie sich in Ihrer Wahrheit zeigen, stärkt Ihr Strahlen. Und genau dies zieht echte Liebe und Anerkennung an.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich darf auch mal Schwäche zeigen.“