Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Krebs

Dieser Neumond bringt Licht in Ihre innere Welt, lieber Krebs. Dorthin, wo Enttäuschungen an Ihrem Selbstwert nagen. Es kann sein, dass Sie alte Verletzungen jetzt wieder zu spüren bekommen. Doch nicht, um Sie zu schwächen, sondern um Sie davon zu befreien. Sie dürfen endlich loslassen, was nicht mehr zu Ihnen gehört. Die Sonne stärkt Ihren Mut, und der Neumond schenkt Ihnen das Vertrauen, sich selbst so zu lieben, wie Sie sind. Vergessen Sie nie: Ihre Weichheit ist Ihre größte Stärke. Wenn Sie aufhören, sich selbst zurückzuhalten, wird auch Ihr Herz wieder frei sein.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich verliebe mich wieder in mich selbst.“