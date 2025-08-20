Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, dieser Neumond rückt Ihre Lebensziele ins Licht! Aber nicht, um Sie zu drängen, sondern um diese zu überdenken. Vielleicht hatten Sie bislang das Gefühl, ständig etwas beweisen zu müssen. Jetzt dürfen Sie innehalten und erkennen: Sie sind mehr als Ihre Leistung. Die Kraft der Jungfrau lehrt Sie, mit kleinen Schritten Großes zu erreichen. Lassen Sie alte Enttäuschungen los, besonders solche, bei denen Sie sich selbst zu wenig zugetraut haben. Es ist an der Zeit, sich mit Ihren Talenten zu versöhnen. Vertrauen Sie darauf, dass neue Perspektiven entstehen, wenn Sie Ihre Erwartungen neu definieren. Und plötzlich wirkt auch der Weg so viel leichter.

Ihr Neumond-Mantra:

„Ich schenke mir selbst mein Vertrauen.“