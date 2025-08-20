Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Sternzeichen Skorpion
Aus der Serie: Das Neumond-Horoskop ab dem 22.08.25: Wie die Kräfte der Jungfrau jetzt Ihre Wunden heilen!
Wie die Jungfrau-Energien und der Neumond ab dem 22.08.25 Skorpionen dabei helfen, alte Wunden zu heilen!
Tief in Ihrem Inneren tragen Sie, lieber Skorpion, oft Verletzungen, die Sie kaum jemandem zeigen. Doch dieser Jungfrau-Neumond gibt Ihnen endlich die Kraft, die Schmerzen nicht nur zu spüren, sondern auch in etwas Positives zu verwandeln. Es ist keineswegs eine Schwäche, sich einzugestehen, dass Ihnen etwas wehtut. Genau das ist der Anfang einer grundlegenden Heilung. Lassen Sie los, was Sie in dunklen Gedanken festhält. Die Jungfrau-Sonne stärkt Ihre Fähigkeit, sich emotional neu zu sortieren. Sie müssen nicht kämpfen, um geliebt zu werden.
Ihr Neumond-Mantra:
„Ich gebe mich meinem Schmerz nicht hin.“
