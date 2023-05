Das Neumond-Horoskop für den Stier

Stiere sind aufgeregt, denn Sie fühlen deutlich, dass es an manchen Ecken des Lebens nicht mehr so weitergehen kann. Nur wussten Sie einfach nicht, wo anfangen. Dazu kommt, dass Sie als Stier ohnehin nicht begeistert sind, wenn es heißt: Neuerungen stehen an. Stiere brauchen Sicherheit. Veränderungen sind da selten willkommen. Doch diesmal ist es anders. Sie spüren einen Schaffensdrang in sich, dem Sie sich unbedingt hingeben wollen – und auch sollen! Zugleich merken Sie, dass die bisherigen Ausflüchte keinen Bestand mehr haben. Sie sind mehr als bereit, sich den notwendigen Veränderungen zu stellen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Persönliches Mondmantra: Ich umarme die Möglichkeiten, die sich mir öffnen, und wage den Schritt in ein neues Leben!