Das Neumond-Horoskop für den Löwen

Löwen wissen gar nicht, wohin mit der Energie, die der Neumond ihnen zuschanzt. Es ist ein Wechselbad der Gefühle, denn Sie haben sich lange nicht mehr so vital gefühlt. Zugleich wollen Sie unbedingt das Beste daraus machen – und neigen dazu, sich zu verzetteln. Eins steht fest: Sie brauchen einen Plan, wenn Sie von der Neumondkraft profitieren wollen. Ziehen Sie sich in einer ruhigen Minute zurück und schreiben Sie sich auf, was jetzt ansteht. Setzen Sie klare Prioritäten. Wenn Sie mal nicht genau wissen, was wichtig ist und was nicht, dann hören Sie auf die Stimme Ihres Herzens. Es weiß genau Bescheid, was dran ist.

Persönliches Mondmantra: Mein Herz ist mein bester Ratgeber und ich folge seinen schöpferischen Impulsen – uneingeschränkt