Das Neumond-Horoskop für die Waage

Waagen haben keine großen Pläne, und das ist auch völlig in Ordnung so. Während andere wie aufgeschreckte Hühner herumlaufen, bleiben Sie gelassen und blicken frohgemut in die Zukunft. Dazu haben Sie auch allen Grund, denn alles Wesentliche ist bereits gerichtet. Lassen Sie sich daher nicht stressen, sondern bleiben Sie in Ihrer Mitte. Was auch immer an Veränderungen anstehen mag, es ergibt sich ohne Ihr Zutun. Ein Lebensbereich verlangt jedoch Ihre besondere Aufmerksamkeit: die Liebe. Der Neumond verspricht romantische Stunden. Es lohnt sich daher vor allem für Singles, aufmerksam auf Chancen zu sein.

Persönliches Mondmantra: Ich bleibe in meiner Ruhe und lasse den Dingen ihren Lauf. Und wenn die Liebe anklopft, mache ich ihr gerne auf …