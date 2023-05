Das Neumond-Horoskop für den Skorpion

Skorpione sind beunruhigt. Gerade noch haben Sie alles unter Dach und Fach bekommen, da zeigen sich schon die ersten Risse im Gefüge. Es ist wie verhext: Nichts will sich so entwickeln, wie Sie es sich vorgestellt haben. Bevor Sie jedoch Ihr Schicksal bedauern, schauen Sie lieber genauer hin: Das, was hier gerade schiefgeht – ist in Wirklichkeit zu Ihrem Vorteil! Tatsächlich zeigen Ihnen die vermeintlichen Fehlschläge ganz klar: die Absicht ist richtig, aber der Weg ist falsch. Sehen Sie es daher als Zeichen des Kosmos, wenn Ihre Pläne nicht aufgehen. In Wirklichkeit ersparen Sie sich langfristig jede Menge Ärger.

Persönliches Mondmantra: Ich akzeptiere mein Scheitern als Teil eines höheren Plans, der mich zu meiner wahren Bestimmung führt.