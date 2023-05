Uranus im Transit zum Mondknoten: Der Wunsch nach einer Trennung

Da Uranus immer eine Kraft ist, die ganz schnell etwas will und als Transit in Konjunktion, Quadrat oder Opposition schon überhaupt keine Geduld mehr besitzt und der Mondknoten in seiner weiteren Bedeutung auch mit festen persönlichen Verbindungen zu tun hat, wächst das Risiko von Trennungen. In Ehe und Partnerschaft wie in beruflichen Gemeinschaften will man jetzt unter Umständen Fesseln sprengen, die in der Vergangenheit immer noch fester gezurrt wurden und immer weniger persönliche Bewegungsfreiheiten zuließen.

Der Uranus-Transit in Konjunktion zum Mondknoten hat mit Sicherheit die größte Bedeutung, was die Auflösung von altem Karma betrifft. Uranus rückt hier die durch den Mondknoten angezeigte Lebensaufgabe in den Vordergrund und fordert die Betroffenen dazu auf, etwas längst Fälliges zu ändern, zur Tat zu schreiten und Neues zu verwirklichen, das für einen in diesem Leben vorgesehen ist. Die Frage ist, was man jetzt von seinem alten Leben abstoßen und hinter sich lassen muss, damit es auch gelingt, diesen wichtigen neuen Weg zu gehen.

Altes loslassen ist das Gebot der Stunde. Altes, das nicht nur in diesem Leben belastet hat, sondern sich bereits durch viele Leben durchzieht und die eigene Entfaltung immer wieder blockiert hat. Große Entscheidungen, die während dieses Transits gefällt werden, werden nun häufig intuitiv, aus einer höheren Eingebung heraus, gefällt. Eine starke Aufbruchstimmung macht sich breit.

Diese wird auch dann entstehen, wenn Uranus im Quadrat zum aufsteigenden und damit gleichzeitig zum absteigenden Mondknoten steht. Hier wird allerdings die Geduld zum entscheidenden Faktor darüber, ob der Aufbruch in die Zukunft gelingt und von guten Umständen begleitet wird.

Uranus im Transit zum Geburtspluto: Wenn der Blitz in unser Leben einschlägt ...