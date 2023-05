Das Saturn-Horoskop für den Stier

Als Stier können Sie mit der Kraft des Saturn einiges anfangen. Sie schätzen die entschleunigende Wirkung des Planeten. Sie wollen das Leben genießen und dabei das, was Sie aufgebaut haben, auch bewahren. Und genau hier kommen Sie am Ende doch in Konflikt mit den Saturnkräften, denn Saturn geht es nicht darum, etwas zu bewahren, nur weil wir es uns erarbeitet haben. Saturn stellt die Sinnfrage: Wozu dient es? Wenn es nur der Selbstzweck ist, dann wird Saturn es ablehnen. Wenn Sie als Stier sagen: „Ich mache das so, weil ich es immer schon so gemacht habe“, dann wir Saturn entgegnen: „Und genau deshalb solltest bereit sein, es zu hinterfragen, denn es kann gut sein, dass es mittlerweile seinen Sinn verloren hat.“

Als Stier hängen Sie sehr an lieb gewordenen Dingen, Gewohnheiten und Menschen, selbst wenn diese sich mittlerweile als Energieräuber herausgestellt haben. Etwas kann zu einer bestimmten Zeit genau richtig gewesen sein, jetzt aber ist es überholt und blockiert mehr, als dass es uns Auftrieb gibt. Als Stier neigen Sie jedoch zur Bequemlichkeit. Sie erkennen vielleicht schon längst, dass es Zeit für eine Veränderung ist, aber Sie raffen sich nicht auf. Doch in einem Saturnjahr geht die Strategie des Aussitzens nicht auf. Zwar kommen Sie zurecht damit, wenn die Dinge sich jetzt langsamer entwickeln, aber Sie haben zugleich Angst vor der Veränderung selbst. Bedenken Sie jedoch, dass Saturn Ihnen die Chance geben möchte, sich jetzt endlich von allem zu befreien, das Sie in Ihrer Entwicklung aufhalten will! Es ist daher ratsam, den Saturn-Impuls zu nutzen, um endlich die Lebensbereiche zu überprüfen, in denen sich schon so viel Überflüssiges angesammelt hat, dass Sie gar nicht mehr sehen können, wie wichtig hier Veränderung ist.

Vor allen Dingen in Beziehungen dürften Sie wichtige Impulse bekommen. Es gibt Menschen, zu denen pflegen Sie wahrscheinlich nur deshalb Kontakt, weil es immer schon so war. Oder weil Sie sich auf irgendeine unselige Weise dazu verpflichtet fühlen. Saturn gibt Ihnen nun die Gelegenheit, hier aufzuräumen. Sie werden merken: Die meisten merken gar nicht, dass Sie sich von Ihnen abgewandt haben. Und Sie können endlich wieder aufatmen.

Die Botschaft des Saturn: Du darfst deine Beziehungen hinterfragen. Wahre Sicherheit findest du dort, wo Klarheit herrscht. Behalte das, was es wert ist, gehegt und gepflegt zu werden. Von dem Rest verabschiede dich in Frieden und gehe.

Artikelbild und Social Media: iStock/FredFroese