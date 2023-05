Das Saturn-Horoskop für die Zwillinge

Wenn Zwillinge an Saturn denken, dann läuft Ihnen ein kalter Schauer über den Rücken. Saturn steht einfach für all das, was die beweglichen Zwillinge ablehnen: Ernsthaftigkeit, Langsamkeit, Gründlichkeit. Ihr Herrscher ist der flinke Merkur, der es vorzieht, heute hier und morgen dort sein zu können. Verpflichtungen sind nichts für ihn, denn sie engen ihn ein. Wenn Saturn auf den Plan tritt, dann fühlen sich Zwillinge schnell wie ein Schmetterling, den man in einen Käfig eingesperrt hat. So ist das Saturnjahr für die unter diesem Zeichen Geborenen eine anstrengende Herausforderung, der sie sich am liebsten entziehen würden. Doch das wird nichts.

Je heftiger Sie sich gegen die Einschränkungen, die Ihnen Saturn in diesem Jahr aufbürdet, wehren, umso mühseliger wird es. Und das in nahezu allen Lebensbereichen. Daher müssen auch Zwillinge dringend über einen Strategiewechsel nachdenken. Anstatt in Selbstmitleid zu verfallen, weil sich gerade nichts so entwickeln will, wie es gerade soll, lernen sie, innezuhalten. Auch wenn es Ihnen schwerfällt, sollten Sie jetzt keine neuen Projekte in Angriff nehmen, sondern an dem, was Sie bereits in Gang gesetzt haben konzentriert weiterarbeiten.

Überall wo Sie sich jetzt in Beständigkeit üben, werden sich langsam, aber sicher Erfolge einstellen. Diese Erfolge wiederum werden ein stabiles Fundament bilden für künftige positive Entwicklungen, sie sich nach einer Phase der Geduld einstellen werden. Geben Sie daher nicht der üblichen Fluchttendenz nach, sondern halten Sie aus, was gerade dran ist. Das betrifft die berufliche Situation genauso wie Beziehungen. Eine andere Eigenschaft des Merkur kommt Ihnen dabei zugute: die Flexibilität und das Anpassungsvermögen. Auch wenn die Dinge gerade zu wünschen übrig lassen, fügen Sie sich noch ein Weilchen. Sie werden erkennen, dass Saturn Sie viele neue Fertigkeiten lehren kann. Sie gehen gefestigter und stabiler aus problematischen Situationen hervor, wenn Sie bereit sind, sich Ihnen zu stellen und sie auszuhalten. Die Erkenntnisse aus diesem Jahr werden Ihnen in den kommenden Jahren eine Goldgrube sein, aus der Sie Erfolge schöpfen können. Geben Sie also nicht auf, sondern stellen Sie sich der Aufgabe.

Die Botschaft des Saturn: Du darfst bei der Sache bleiben, indem du bei einer Herausforderung innehältst, Luft holst und für dich prüfst, welche Lernaufgabe sich dir hier stellt. So stärkst du deinen Geist für die Zukunft und legst das Fundament für dein kommendes Glück.

Artikelbild und Social Media: iStock/FredFroese