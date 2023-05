Das Saturn-Horoskop: So haben Sie die besten Zukunftschancen!

Das aktuelle Jahr des Saturn bringt alle Menschen in die Lage, sich dieser Notwendigkeit stellen zu müssen. Saturn legt den Finger genau an die wunden Stellen unseres Lebens, an denen wir schon viel zu lange gezögert haben, Ordnung zu schaffen. Doch wenn wir aufhören, uns dagegen zu stemmen, sondern diesem Prozess mit Achtsamkeit begegnen, werden wir eine erstaunliche Entdeckung machen: So mancher Schleier der Verunsicherung und Angst hebt sich und gibt den Blick frei auf eine neue Zukunft!

Lasten fallen von unseren Schultern, die wir schon gar nicht mehr gespürt haben, weil wir uns an sie gewöhnt haben. Wir können uns auf einmal frei bewegen! Wo wir zuvor noch haderten und unser Leben als schicksalhaft gegeben empfanden, entstehen nun Freiräume. Das, was sich zuvor noch schwer tat, sich zu entfalten, hat nun Luft. Die Zukunft öffnet sich. Rückblickend erkennen wir häufig, wie gut es war, sich von Ballast zu trennen, um wieder unbeschwert unseren Lebensweg zu gehen. Was uns in der Situation des Loslassens wie ein Verlust erschien, erkennen wir dann als Gewinn von neuer Freiheit. Auch das Saturnjahr mag uns mit einigen Situationen konfrontieren, in denen wir Liebgewonnenes verlieren. Doch es wird nicht lange dauern, dann verstehen wir, wozu es gut ist.

Saturn bremst uns für eine Weile aus, gibt uns dadurch aber die Möglichkeit, uns neu zu orientieren. Wenn wir wieder auf dem Weg unserer Bestimmung sind, löst er die Bremse und wir können mit neuem Mut und größerer Tatkraft den Pfad unseres Lebens wieder aufnehmen.

Saturn im Transit zum Geburtssaturn: Der Wegweiser für unser Leben