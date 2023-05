Das Saturn-Horoskop für den Widder

Oberflächlich betrachtet tun sich Widder-Geborene eher schwer mit Saturneinflüssen. Als Widder fühlen Sie sich dem Prinzip des Planeten Mars sehr viel näher. Dieser verleiht Ihnen den Drang, nicht lange zu fackeln, sondern zur Tat zu schreiten. Es gibt nichts Gutes – außer man tut es. Das ist Ihr Motto. Wo andere noch das Für und Wider abwägen, haben Sie schon längst Tatsachen geschaffen. Nicht selten übergehen Sie dabei die Stimme der Vernunft. Das Ergebnis: Nicht immer tragen Sie den Sieg davon, weil Sie über wichtige Details hinweggestürmt sind. Ihre oft unbedachte Herangehensweise bringt oft die Gefahr des Misserfolgs mit sich. Allerdings grämen Sie sich in der Regel nicht allzu lange. Selbstmitleid kennen Sie so gut wie gar nicht. Wenn etwas schiefgeht, dann schütteln Sie sich kurz und weitergeht es. Das nächste Projekt wartet schon auf Sie.

In diesem Jahr spüren Sie, dass Sie nicht so leicht wie sonst vorankommen. Fehlschläge machen Ihnen mehr zu schaffen, als Sie es gewohnt sind. Sie kommen ins Grübeln und fragen sich: Verpulvere ich durch meinen unbändigen Tatendrang nicht so manche gute Gelegenheit? Im Saturnjahr wird Widdern bewusst, dass so manche Chance einfach nicht wiederkommt, wenn man ihr nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit begegnet. Und es sind gute Chancen, die sich jetzt für Sie auftun! Ein Strategiewechsel ist notwendig. Anstatt Saturn als Gegner zu sehen, der Sie nur aufhalten will, sollten Sie ihn zu Ihrem Verbündeten machen.

Geben Sie Saturn die Chance, innezuhalten, bevor Sie sich auf ein Projekt stürzen. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Energie zu bündeln. Sie erhöhen dadurch Ihre Schlagkraft. Gerade im Berufsleben kommt Ihnen das zugute, denn Sie bekommen vielversprechende Angebote, die Ihrer Karriere einen regelrechten Schub verleihen können. Doch nur, wenn Sie sich auch Zeit lassen, diese Angebote zu prüfen, werden Sie das finden, was Sie wirklich in Ihrer Entwicklung voranbringt! Saturn schützt Sie davor, leeren Versprechungen aufzusitzen. Geben Sie also diesem Planeten die Chance, Ihnen zu helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Sie werden es auf keinen Fall bereuen, denn der Erfolg wird Ihnen recht geben.

Die Botschaft des Saturn: Du darfst dir Zeit lassen. Du verlierst nichts, wenn du einen Gang herunterschaltest und genauer hinsiehst. Im Gegenteil: Du wirst in den Details, die du dann erkennen kannst, die wesentlichen Hinweise für nachhaltigen Erfolg finden.

