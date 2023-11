Das Sonne-Mars-Horoskop ab dem 20.11.23: Großartige Chancen kommen jetzt auf uns!

Der Start in diese aufregende Woche beginnt recht verheißungsvoll, besonders am Dienstag. Kurz bevor die strahlende Sonne das Skorpion-Zeichen verlässt, trifft sie in einem harmonischen Sextil auf den Herrscher des fixen Wasserzeichens, auf Pluto, den Gott der Unterwelt. Diese kraftvolle Begegnung hilft Ihnen, die schwierigen Herausforderungen der letzten Wochen zu verarbeiten und hinter sich zu lassen.

Die Erkenntnisse, die Sie aus so mancher Krise ziehen durften, stärken Ihr Selbstbewusstsein ungemein und verleihen Ihnen nicht nur für die kommenden Tage große Souveränität. Nehmen Sie sich am Dienstag daher unbedingt eine kleine Auszeit und erkennen Sie die Stärke, die sich in Ihnen Bahn brechen will. Nutzen Sie die Ausstrahlung, die Ihnen Pluto und die Sonne an diesem Tag verleihen, und gehen Sie die Themen an, die Ihnen schon lange unter den Nägeln brennen.

Das Monatshoroskop für Dezember 2023 für alle Sternzeichen