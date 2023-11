Das Sonne-Pluto-Sextil am 21.11.2023 schenkt 3 Sternzeichen den besten Tag der Woche!

Lieber Krebs, das Sonne-Pluto-Sextil schenkt Ihnen einen wunderbaren und harmonischen Tag, an den Sie sich vermutlich noch lange zurückerinnern werden. Waren Sie in letzter Zeit damit beschäftigt, lästige Hindernisse aus dem Weg zu räumen, oder wollten einige Ihrer Anstrengungen einfach keine Früchte tragen, dann wendet sich das Blatt jetzt endlich wieder. Vor allem im Beruf erhalten Sie neue Antriebskraft und können sich engagiert und erfolgreich durchsetzen. Es gelingt Ihnen, Ihre Mitmenschen von sich und Ihren Ideen zu überzeugen und Sie ziehen nun gemeinsam an einem Strang, was Sie nur zusätzlich zu Bestleistungen motiviert.

Mit Neubeginnen und Projekten sollten Sie daher am besten jetzt starten, denn Sie sind nicht zu stoppen und man bewundert Sie für Ihren großartigen Ideenreichtum. Zusätzlich zu diesem Sextil unterstützt Sie an diesem Tag übrigens auch der Mond in den feinfühligen Fischen, welcher Ihre sensible und herzliche Seite noch mehr zum Vorschein treten lässt und Sie zu einem sehr geschätzten Mitglied in Ihrem Umfeld macht.