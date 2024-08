Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt die Wünsche des Krebs

Lieber Krebs, Sie sind bekannt für Ihre starke Bindung an Familie und Zuhause. Doch in dieser besonderen Nacht sollten Sie sich einmal mehr auf Ihre persönlichen Ambitionen besinnen, anstatt es allen andern gut gehen zu lassen. Es ist Zeit, sich voll und ganz auf Ihre beruflichen Wünsche konzentrieren. Welche Karriereziele haben Sie bisher für andere zurückgestellt? Lassen Sie die Magie der Sternschnuppen Ihre beruflichen Sehnsüchte beflügeln und sich mutig neuen Herausforderungen stellen. Die Sterne – und hier ganz besonders die gut geerdete Frau Venus – unterstützen Sie dabei, Ihre Träume in die Realität umzusetzen.

Ihr Wunder-Mantra:

„Ich erreiche meine beruflichen Ziele mit Entschlossenheit und ziehe Erfolg an.“