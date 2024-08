Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt die Wünsche des Löwen

Als leidenschaftlicher Löwe sind Sie für Ihre kreative Energie und Ihren Selbstausdruck bekannt. Doch nun reist Götterbote Merkur für einige Wochen rückläufig durch Ihr Zeichen. Für Sie bedeutet das, sich ein wenig zurückzuziehen und sich auf das zu besinnen, was in Ihnen an ungenutztem Potenzial schlummert. Genau dazu lädt Sie diese Sternschnuppennacht ein. Sie ist ideal, um Ihre Wünsche nach innerer Ruhe und Gelassenheit zu formulieren. Welche inneren Blockaden möchten Sie endlich überwinden? Lassen Sie die leuchtenden Meteore Ihren Weg zur inneren Balance erhellen und sich in dieser magischen Nacht neu ausrichten.

Ihr Wunder-Mantra:

„Ich finde innere Ruhe und Gelassenheit in meinem Herzen.“