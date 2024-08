Das Sternschnuppen-Horoskop ab dem 12.08.2024: So erfüllen sich jetzt die Wünsche des Zwillings

Sie sind bekannt für Ihre Lebendigkeit und Vielseitigkeit, lieber Zwilling. Doch in dieser Sternschnuppennacht werden Sie vom Kosmos dazu eingeladen, sich tiefer auf das Leben einzulassen und sich auf Ihre emotionalen Wünsche zu konzentrieren. Welche Beziehungen sind Ihnen gerade besonders wichtig? Mit wem möchten Sie künftig durchs Leben gehen. Lassen Sie die kosmische Energie dieser Nacht Ihre Verbindungen stärken und vertiefen. Und nutzen Sie die Energie von Mars und Jupiter in Ihrem Zeichen, um so schnell wie möglich Nägel mit Köpfen zu machen. Jetzt ist DIE Gelegenheit, um Ihre Sehnsucht nach tiefer emotionaler Verbundenheit langfristig zu manifestieren.

Ihr Wunder-Mantra:

„Ich ziehe tiefe emotionale Verbindungen in mein Leben.“