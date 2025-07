Das Traumsterne-Horoskop ab dem 22. Juli 2025: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, der Sommer beginnt nicht mit dem Kalender, sondern mit Ihnen und mit der Einladung, sich endlich wieder groß, lebendig und verbunden zu fühlen. Uranus schenkt Ihnen eine überraschende Idee, wie Sie Ihre Talente sichtbarer machen. Die Sonne steht jetzt an Ihrer Seite und erinnert Sie daran, wie gut es sich anfühlt, sich selbst zu feiern. Ihr Neumond verleiht Ihren Plänen Tiefe. Besonders dann, wenn Sie es wagen, echt zu sein. Was Sie loslassen, zieht nicht Verluste nach sich, sondern Freiraum und Genuss. Neptun zeigt Ihnen dabei, wer bei Neuanfängen an Ihrer Seite bleibt. Und genau diese Menschen machen den Unterschied.

Ihr Traumsterne-Mantra:

"Ich bin genug. Genauso, wie ich jetzt bin."