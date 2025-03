Das Venus-Pluto-Sextil am 21.03.2025 verwöhnt 3 Sternzeichen mit fantastischen Liebesenergien!

Am 21. März 2025 kommt es gegen 22:31 Uhr zu einem Venus-Pluto-Sextil. Auch wenn sich das Treffen von Venus und Pluto erst in den späten Abendstunden ereignet, sind die positiven Kräfte bereits einige Stunden vorher spürbar und die Wirkungsdauer hält noch bis weit in den Samstag, den 22. März, an.

Der Frühlingsanfang könnte sich damit gar nicht schöner gestalten. Kurz nach der Tagundnachtgleiche am 20. März und dem zeitgleichen Start in die Widder-Saison sorgt dieses Sextil nämlich für ein weiteres Highlight im Kosmos. Es setzt fantastische Liebesenergien frei und bereitet unvergessliche Momente - besonders für drei glückliche Sternzeichen.