Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, in den letzten Monaten haben Sie gemerkt, dass es nicht immer leicht ist, Ihre Herzenswünsche in Einklang mit den Erwartungen Ihres Umfelds zu bringen – besonders in der Liebe. Doch keine Sorge! Der Fische-Vollmond bringt frischen Wind in Ihr Liebesleben und hilft Ihnen, endlich die Anerkennung und Zuneigung zu finden, nach der Sie sich schon so lange sehnen. Lassen Sie sich von der sanften Energie dieses Vollmonds leiten und öffnen Sie Ihr Herz für tiefere Verbindungen. Es ist Zeit, Ihre emotionalen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und die Liebe in Ihr Leben zu lassen, die Sie wirklich verdienen.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich öffne mein Herz für tiefe Verbindungen und lasse Liebe in mein Leben fließen.“