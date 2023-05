Die wunderbaren Uranus-Tage für den Krebs

Immer wenn Uranus am Horizont auftaucht, macht sich bei Ihnen Unruhe breit. Selbst wenn die damit verbundenen Aussichten gar nicht so schlecht sind. Das liegt daran, dass Krebse sich zwar auf Neues gut einstellen können, aber sehr viel Zeit dafür brauchen. Ihnen macht weniger die Tatsache, dass sich etwas verändert, Sorgen. Für Sie ist es wichtig, dass Sie sich emotional nicht überfordern. Uranus hingegen drängelt nun. Spüren Sie gut in sich hinein, was Sie gerade wirklich brauchen. Sie werden spüren: Die Zeit für wichtige Veränderungen ist tatsächlich gekommen. Die aktuellen Konstellationen können die Initialzündung sein.

Ihr Uranus-Impuls: Ich lasse mich auf überraschende Momente ein und vertraue darauf, dass meine Seele abgeholt wird.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/fcscafeine und Redaktion Astrowoche.de