Der Einfluss von Mutter und Vater auf die Liebe

Ein noch neues Forschungsgebiet ist die Epigenetik, die untersucht, ob und wann Erbinformationen aktiviert werden. Ist dafür das Verhalten der Eltern maßgeblich oder sind es eher äußere Einflüsse, wie z. B. die Umwelt? Hier wurde bei Versuchen mit Ratten, aber auch Menschen, festgestellt, dass mangelnde Fürsorge zu einer lebenslangen Ängstlichkeit sowie einer Überempfindlichkeit bei Stress führen kann. Und anscheinend vererbt sich diese Disposition auch weiter. Allerdings muss dieser Vorgang nicht in einer Sackgasse enden.

So konnte zumindest in Tierversuchen nachgewiesen werden, dass dieses Verhalten durch liebevolle Betreuung wieder rückgängig zu machen ist. In diesem Sinne könnten die ständigen Reibereien und das Wundwerden aneinander auch dem Zweck dienen, die jeweils persönliche Wunde erstmals ins Blickfeld zu rücken. So können alte Muster, die wir unbewusst schon lange mit uns herumschleppen, ans Tageslicht gebracht werden. Und nur, was bewusst ist, kann auch verändert werden.

Der Weg ist dann sicher nicht gerade einfach und ganz sicher auch nicht schmerzfrei. Aber er beinhaltet die Chance, mit dem Partner zusammen eine wirkliche Veränderung des alten Erbes zu bewirken. Trotzdem, unserem familiären Erbe können wir nicht komplett ausweichen. Dazu nochmal Professor Dr. Zimmermann: „Gerade bei intensiven Emotionen agieren wir automatisch. Man führt das fort, was man kennt und in der Familie eingeübt hat – in positiver wie in negativer Hinsicht.“

