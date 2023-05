Der Fische-Mond schenkt 3 Sternzeichen ab 13. Mai 2023 ein super Wochenende!

Am Wochenende ab dem 13. Mai 2023 wirken die unterschiedlichsten Konstellationen auf die Sternzeichen, die insbesondere zur Innenschau anregen und den Fokus auf die Gefühlswelt lenken. Am Samstagmorgen bezieht der Mond seine Position im Zeichen Fische. Außerdem kommt es am 13. Mai zu einem Venus-Saturn-Trigon, das eine wichtige Liebesprognose für alle Sternzeichen ermöglicht. Seit dem 7. Mai 2023 bereits steht Liebesplanet Venus im Zeichen Krebs. Auch das rückt die Liebe in den Fokus.

Für drei Sternzeichen sind diese astrologischen Ereignisse am Wochenende ab dem 13. Mai genau richtig. Sie können sich über zwei wunderbare Tage freuen.