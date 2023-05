Der Mond, die Frauen und die Launen

Was sich jedoch nicht geändert hat, ist das Zusammenspiel von wechselnden Stimmungen und Hormonen. Mithilfe der Wissenschaft ist schon einiges Licht ins Dunkle gebracht worden. Ausreichend bekannt und als Auslöser für heftige Schwankungen anerkannt sind solche Phasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder die Wechseljahre. Doch wer als Mann eng mit einer Frau zusammenlebt, kennt die Phase im ungefähren Rhythmus von 28 Tagen, wenn aus der ansonsten umgänglichen und fröhlichen Gefährtin eine daueraggressive Kampfamazone oder ein tränendurchweichtes Elendshäuflein wird. Die Tage vor den Tagen haben es hormonell in sich.

Bis zu 90 Prozent der Frauen verspüren diesen Einschnitt, der wissenschaftlich unter der Bezeichnung PMS (Prämenstruelles Syndrom) zusammengefasst wird. Dieses ist übrigens schon lange als ernsthafte Krankheit anerkannt und nicht als bloße Launenhaftigkeit abzutun. PMS erzeugt Aggressivität und Reizbarkeit, Energie- und Kontrollverlust, Depressionen, Hoffnungslosigkeit und Lethargie. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Ein wirksames „Gegenmittel“ gibt es nicht. Natürlich finden sich reichlich Tipps, was man alles tun könnte. Von gesunder Ernährung über leichten Sport, pflanzliche Hilfsmittel wie Mönchspfeffer oder Beruhigendem wie Melissen- oder Baldriantee, reicht die Palette.

Und wenn in einem akuten Fall von PMS der liebe Ehemann mit einer dampfenden Tasse Melissentee aufwartet, so beruht die Wirkung sicher auf der liebevollen Zuwendung und kann unter dem Posten Seelen-Placebo abgehakt werden. Allerdings sollen laut Wissenschaft Frauen in dieser Phase für „Belohnungen“ sehr empfänglich sein. Mit lieben und verständnisvollen Worten kann Mann also durchaus einen positiven Einfluss nehmen.

Neuere amerikanische Forschungen lassen vermuten, dass ca. 20 % bis 30 % der Frauen eine Gen-Variante haben, die sie noch anfälliger für Stimmungsschwankungen während des Zyklus macht. Dieses Gen liefert den Bauplan für BDNF, einen Gehirnbotenstoff, der mit dem Östrogen zusammenarbeitet. Bei Tests mit Mäusen zeigte sich, dass die Variantenträger stärker auf Hormonschwankungen reagierten, scheuer und nervöser waren und in Gedächtnis- und Orientierungstests schlechter abschnitten.

