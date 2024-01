Der Neumond am 11. Januar 2024 bringt 3 Sternzeichen einen grandiosen Tag!

Jungfrauen fühlen sich mit dem Neumond im erdverwandten Zeichen Steinbock richtig wohl. Fehlte Ihnen zuletzt noch der Mut oder der nötige Antrieb, um sich in einer bestimmten Sache durchzusetzen, dann schubsen Sie die Mond-Energien jetzt in die richtige Richtung. Sie wissen genau, was Sie wollen und setzen alles daran, um es auch zu bekommen. Mit Erfolg, denn an diesem Tag stellt sich Ihnen nichts und niemand in den Weg.

Zudem lässt Sie der Neumond eine tiefe innere Zufriedenheit verspüren, welche sich auch auf Ihr Umfeld überträgt. Andere sind gern in Ihrer Nähe und Sie freuen sich über ein paar schöne Worte.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Jungfrau