Der Vollmond am 4. Juni 2023 schenkt 3 Sternzeichen einen wundervollen Tag!

Der Schütze-Mond harmoniert wunderbar mit den luftigen Wassermännern. Oft schwirren Ihnen viele Ideen im Kopf herum, die Sie dann aber doch verwerfen oder verschieben. Nicht aber mit dem Vollmond, welcher Ihnen den nötigen Antrieb schickt und zum Handeln bewegt. Mit Durchsetzungskraft und Ehrgeiz können Sie sich Ihren Vorhaben erfolgreich widmen und auch Ihre Kreativität erhält neuen Antrieb. Die Ideen sprudeln förmlich nur so aus Ihnen hinaus. Schreiben Sie auf, was sich nicht gleich umsetzen lässt, um nichts zu vergessen und gehen Sie alles der Reihe nach an.

Der Mond lockt Sie auch vermehrt hinaus in die Natur. Egal ob Wiese, Feld oder Strand, die frische Frühlingsluft belebt Ihren Geist und tut so richtig gut. Wie wäre es also mit einem langen Spaziergang oder einer Fahrradtour? Am besten noch in Gesellschaft Ihrer Lieblingsmenschen?

