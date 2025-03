Lilith im Skorpion ab dem 27.03.2025: Sie entführt uns auf eine emotionale Reise!

Lilith wechselt am 27. März 2025 in das Sternzeichen Skorpion. Sie bleibt für ungefähr neun Monate in einem Zeichen und stand zuvor in der luftigen Waage, was unser Augenmerk vermehrt auf Harmonie und Ausgleich im Leben gerichtet hat. Mit Lilith im Skorpion kommt es jetzt aber zu einem deutlichen Energiewechsel: Es wird tiefgründig, emotional und transformierend!

Am selben Tag wie der Lilith-Wechsel findet auch der Umzug von Liebesplanet Venus in das Zeichen der Fische statt. Diese Konstellation sorgt für romantische und gefühlvolle Liebestage, bringt jedoch auch emotionale Unsicherheiten und Gefühlsschwankungen mit sich.