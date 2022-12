Zuerst einmal die guten Nachrichten: Glücklicherweise unterstützen Venus, Mars und der Mond die Sternzeichen im Dezember 2022 größtenteils nach Kräften, sodass es in fast in allen Belangen keinen Grund zur Sorge gibt. Den folgenden drei Sternzeichen ist allerdings zu raten, dass sie in einigen Lebensbereichen Vorsicht walten lassen sollten.

Diese 3 Sternzeichen haben einen wundervollen Dezember 2022 vor sich!

Jungfrauen sollten sich in Geduld üben

Der Tipp der Sterne für Dezember 2022: Lassen Sie es auf der Arbeit langsam angehen, liebe Jungfrau. Es muss nicht immer alles gleich sofort passieren. Insbesondere in den ersten Tagen des neuen Monats lohnt es sich nicht, mit zu viel Wucht nach vorne zu preschen. Mit solch einer Einstellung kommt es am Ende noch zu Streitigkeiten, die ganz und gar nicht gut für Ihre Laune sind. Außerdem bringt es Sie auch nicht wie erhofft weiter, wenn Sie viel Zeit für Diskussionen aufwenden.

Waagen werden von Neptun beeinträchtigt

Neptun kann Ihnen im Dezember einen Strich durch die Rechnung machen, liebe Waage, wenn er Ihre Abwehrkräfte schwächt. Das könnte Ihnen ungelegen kommen.

Glücklicherweise haben Sie aber im Großen und Ganzen Kraftplanet Mars auf Ihrer Seite. Versuchen Sie dennoch, Ihrem Körper das zu geben, was er braucht, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Steinböcke müssen nicht alles auf einmal schaffen

Keine Frage, lieber Steinbock, Sie haben viel Elan und auch die Energie, um Ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen. Doch wenn Sie sich zu viel auf einmal vornehmen, könnte es passieren, dass Sie sich ungewollt verzetteln und etwas dabei auf der Strecke bleibt. Deshalb nehmen Sie es sich zu Herzen, wenn Ihnen die Sterne jetzt zu weniger Verpflichtungen raten.

