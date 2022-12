Ein Vollmond kann wunderbare Chancen bieten. Doch manchmal wirft er uns auch einfach aus der Bahn, sorgt für Stress und fördert innere Unruhe. Gleich mehrere Sternzeichen tun sich mit dem Vollmond am Donnerstag, 8. Dezember 2022 um ca. 5:09 Uhr, schwer. Sie tun gut daran, ein bisschen mehr als sonst auf sich zu achten und viel Zeit für Ruhepausen einzuplanen. Hektik ist jetzt definitiv nicht der richtige Weg, um diese Vollmondphase gut zu überstehen.

Jetzt lesen: Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Astrologin Britta Brede unterstützt Sie gerne dabei, mehr über Ihre Zukunft zu erfahren.

Stiere verzetteln sich

Sie haben sich für den 8.12. viel vorgenommen? Dann stellen Sie sich besser darauf ein, dass Sie enttäuscht werden, lieber Stier. Denn der Vollmond macht Ihnen einen Strich durch die Rechnung. Egal, was Sie auch anpacken, alles kostet Sie heute mehr Zeit, insbesondere in den ersten Stunden des Tages. Auch am Abend sind Sie sehr unruhig und können nicht richtig entspannen. Helfen Sie sich jetzt am besten mit natürlichen Mitteln.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Stier

Zwillinge kämpfen mit Terminchaos

An diesem Vollmond-Tag wissen Sie nicht recht, wo Ihnen der Kopf steht, lieber Zwilling. Es ist Ihnen einfach alles ein bisschen zu viel. Auch bei Terminen und Verabredungen kommen Sie nicht hinterher. Aber wie soll das auch funktionieren, wenn spontan Abmachungen über den Haufen geworfen werden oder etwas ausfällt. Die beste Lösung: Entspannen Sie sich. Was Sie an diesem Tag nicht ändern können, das können Sie immer noch an einem anderen Tag angehen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Zwillinge

Skorpionen fehlt die Energie

Für Sie, lieber Skorpion, ist der 8. Dezember leider ein Tag, der aufgrund des Vollmonds nicht zu den besten in dieser Woche zählt. Sie fühlen sich schon direkt nach dem Aufstehen ausgelaugt und träge. So richtig Fahrt kommt nicht auf. Gehen Sie bitte nicht zu sehr mit sich selbst ins Gericht. Üben Sie sich viel mehr darin, zu akzeptieren, dass es immer wieder Tage gibt, an denen man es langsamer angehen lassen musst. Wenn Sie Nervosität in sich spüren, dann versuchen Sie es zum Beispiel mit Atemübungen, Yoga oder auch einfach nur einer heißen Tasse Tee in ruhiger Umgebung. Eventuell bringt sie auch ein Vollmond-Ritual in bessere Stimmung und hilft dabei, die Energie dieser Mondphase doch noch besser zu nutzen. Sie werden sehen: Am Abend sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion

Steinböcke fühlen sich unter Druck gesetzt

Der wichtigste Rat, den man Ihnen, lieber Steinbock, am Tag des Vollmonds mitgeben kann, lautet: Denken Sie immer daran, dass Sie allein das Tempo in Ihrem Leben vorgeben. Sie werden sich nicht wohlfühlen, wenn Sie gerade an diesem speziellen Datum nicht auf sich achten und einen Gang zurückschalten. Es lauern viele Situationen, die für Stress sorgen können. Doch Sie müssen sich nicht um alles gleichzeitig kümmern und nach dem Vollmond ist auch noch Zeit. Halten Sie inne und verbringen Sie Ihre Zeit mit Menschen, die Ihnen guttun. Machen Sie etwas Schönes zusammen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock

Fische sollten sich zurückziehen

Als sehr feinfühliges und spirituelles Sternzeichen zählen Sie, lieber Fisch, zu denjenigen, die häufig mehr als andere von den Phasen des Mondes beeinträchtigt werden. Der Julmond, wie der Vollmond im Dezember auch genannt wird, ist keine Ausnahme. Sie sollten sich darum besser zurückziehen, um Hektik zu vermeiden und sich nicht von anderen unter Druck setzen zu lassen. Wenn Sie diesen Rat beherzigen, kommen Sie gut durch den Tag.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Fische

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/Marcin_Moga