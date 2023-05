Die große Saturn-Chance für die Jungfrau

Als Jungfrau kommen Sie mit dem Einfluss des Saturn gut zurecht. Ordnung ist ohnehin Ihr halbes Leben. Was Ihnen jedoch missfällt: Saturn will, dass Sie sich einer höheren Ordnung beugen. Das sind Sie nicht gewöhnt. Sie haben Ihre eigenen Regeln, an denen Sie sich orientieren. In diesem Jahr aber bedeutet Erfolg zu haben, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Das hat durchaus auch für Sie Vorteile. Die aktuelle Zeitqualität braucht Menschen wie Sie, die in der Lage sind, das Beste aus noch so misslichen Lagen zu machen. Gehen Sie daher auf andere zu und helfen Sie dabei, wieder Tritt zu fassen.

Sie werden feststellen: Wenn Sie den Fokus von sich auf andere legen, wächst auch das Glück in Ihrem Leben.

Artikelbild und Social Media: iStock/guvendemir & iStock/cidepix