Die kraftvolle Mars-Jupiter-Konjunktion am 14.08.2024 schenkt 5 Sternzeichen den besten Tag!

Kein Wunder, dass es Sie nun nicht lange an einer Stelle hält, lieber Schütze! Mars und Jupiter machen Ihnen am 14. August ordentlich Feuer unterm Hintern. Mit so viel Energie lässt es sich nicht gut stillsitzen. Planen Sie stattdessen besser einen schönen Ausflug, der Sie ruhig sportlich fordern kann. Noch besser wird der Tag, wenn Sie ihn nicht alleine verbringen, sondern sich Ihre Liebsten als Begleiter*innen dazu holen. Selbst wenn zunächst nicht alle so begeistert sind wie Sie, ist Ihre blendende Laune letztendlich ansteckend. Das wird ein super Tag für Sie und alle, die sich in Ihrer Nähe aufhalten.

Das Monatshoroskop für August 2024 für das Sternzeichen Schütze