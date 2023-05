Die Merkur-Warnung für den Wassermann

Als Wassermann haben Sie keine Scheu, Geld auszugeben. Ihnen ist Geld Mittel zum Zweck. Solche Zwecke sind in Ihren Augen am besten höhere Ziele. Zwar würden Sie einen Geldverlust aus dieser Sicht der Dinge auch als „Pech gehabt“ verschmerzen, doch in dieser Woche sollten Sie genauer hinschauen. Vielleicht versucht man Sie dazu zu gewinnen, in ein größeres Projekt zu investieren. Vielleicht verschleiert man auch gar nicht, dass es riskant ist. Doch unter einem rückläufigen Merkur mit einem Pluto-Quadrat bauen Sie fast zwangsläufig auf Sand. Und da ist es allemal schade ums Geld.

Der Rat des rückläufigen Merkur: Lass dich nicht von edlen Zielen verlocken, sondern spare dir dein Geld für Wichtigeres.

